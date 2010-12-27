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МЧС: в четверг на Петербург опустится густой туман и дождь 
Сегодня, 17:00
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МЧС: в четверг на Петербург опустится густой туман и дождь 

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Город прогреется до 8 градусов тепла.

В четверг. 10 октября. Северная столица погрузится в густой туман. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Ночью ветер будет дуть южный до 1-6 м/с, а днем юго-восточный до 4-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 1 градуса. В дневное время город прогреется до 8 градусов тепла.ю Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем - понижаться. Ожидается дождь.

Ранее мы сообщали о том, что автоэксперт рассказал, когда пора "переобуваться" в зимнюю резину.

Фото:pixabay, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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