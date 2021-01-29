МЧС: в Петербурге в ближайшее время начнутся ливни

Лучше всего отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП.

В МЧС по городу предупредили о ливнях, которые начнутся в Петербурге в ближайшие часы. По данным сервиса "Яндекс", в большинстве районов уже идет дождь. Пока осадков нет во Фрунзенском и Пушкинском районах.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", местами ожидаются грозы.

Спасатели призвали горожан быть осторожными. Лучше всего отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01, владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: бригадам "Водоканала" придется выйти на дежурства из-за ливней в Петербурге.

Фото: Piter.tv