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МЧС: в Петербурге в ближайшее время начнутся ливни
Сегодня, 17:30
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МЧС: в Петербурге в ближайшее время начнутся ливни

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Лучше всего отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП. 

В МЧС по городу предупредили о ливнях, которые начнутся в Петербурге в ближайшие часы. По данным сервиса "Яндекс", в большинстве районов уже идет дождь. Пока осадков нет во Фрунзенском и Пушкинском районах. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", местами ожидаются грозы. 

Спасатели призвали горожан быть осторожными. Лучше всего отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01, владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: бригадам "Водоканала" придется выйти на дежурства из-за ливней в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: ливни в спб, мчс предупреждает, погода, пррирода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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