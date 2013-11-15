Бригадам "Водоканала" придется выйти на дежурства из-за ливней в Петербурге

Под особое внимание попадут остановки транспорта, крупные перекрестки и станции метро.

В Петербурге из-за надвигающихся дождей объявили "желтый" уровень погодной опасности. С 17 до 19 часов в Северной столице ожидаются ливни, грозы и дожди. Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отправятся на дежурства. Они проследят за канализационными сетями города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Под особым контролем будут участки возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупные перекрёстки.

Если вы заметили большое скопление воды на тротуарах и дорогах города, то можете обратиться по телефону 305-09-09.

Ранее на Piter.tv: из-за циклона в Петербурге 9 июля выпадут осадки.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"