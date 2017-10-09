МЧС: в Ленобласти ветер достигнет 18 метров в секунду в четверг

В ночь на четверг температура опустится до -5…-10 градусов, местами ожидается похолодание до -13…-17 градусов ниже нуля.

В Ленинградской области 24 февраля днем ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на четверг температура опустится до -5…-10 градусов, местами ожидается похолодание до -13…-17 градусов ниже нуля. В дневное время столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

В МЧС предупредили о сильных порывах ветра. Ночью ожидается ветер до 3-8 м/с, а утром на западе его порывы составят 7-12 м/с, а днем – 8-13 м/с. Местами ветер разгонится до 15-18 м/с.

Ранее в Петербурге в четверг ожидается сильный ветер и до +5 градусов. Так, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Фото: pexels

