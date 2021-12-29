МЧС: в Ленобласти ожидается сильный ветер вечером в пятницу

Порывы будут достигать 15-17 м/с.

Сегодня, 4 февраля, в Ленобласти синоптики обещают сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

С 21 до 00 часов в Ленинградской области будет бушевать юго-восточный, южный ветер. В связи с ухудшением погоды сотрудники МЧС предупреждают водителей о сложной обстановке на дорогах и высокой вероятности ДТП. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Машины лучше убрать в гаражи. Пешеходов просят не передвигаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

В субботу, 5 февраля, местами в регионе возможна метель.Температура воздуха ночью -14..-9 градусов, местами на востоке -20..-17, днем -9..-4 градуса. На дорогах гололедица.

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