Петербуржцев напугало скопление автомобилей МЧС у Казанского собора

Как выяснилось, спецслужбы проводили учения в центре города.

В среду, 21 сентября, в центре Петербурга заметили подозрительную активность экстренных служб. Горожане опубликовали в соцсетях кадры с бльшим количеством автомобилей МЧС у Казанского собора.

По данным очевидцев, к колокольне собора поднимали пожарную лестницу. Также петербуржцев взволновало перкрытие Невского проспекта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу рассказали, что причиной ажиотажа стали учения, которые проходят в центре города .

Ранее мы сообщили о том, что пожар в московской резиденции посла Алжира удалось локализовать.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб ( Антон Курмышов)