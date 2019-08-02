МЧС: рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в "Домодедово"

Самолет Ил-76 перевез 98 граждан РФ и членов их семей.

Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в аэропорт "Домодедово". Об этом сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

По его словам, самолет Ил-76 перевез 98 граждан РФ и членов их семей. Ранее они перешли через КПП "Рапах", чтобы покинуть сектор Газа. Их доставили в Каир, откуда рейсом МЧС направили в "Домодедово".

Ранее мы сообщали, что первые пассажиры рейса МЧС из Газы прибыли в "Домодедово".

Видео: МЧС России