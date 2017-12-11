МЧС: первые пассажиры рейса МЧС из Газы прибыли в "Домодедово"

Прибывших граждан РФ разместят в пунктах временного пребывания.

Первые пассажиры рейса МЧС России из сектора Газа прибыли в аэропорт "Домодедово". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте развернули оперативный штаб для необходимой помощи людям с участием МЧС России и МИД России. Прибывших граждан разместят в пунктах временного пребывания. Их обеспечат питанием и теплыми вещами. Особое внимание будет уделено детям. Также сообщается, что на КПП "Рафах" сотрудники МЧС продолжают работу с российскими гражданами, которые покидают сектор Газа.

Ранее мы сообщали, что эвакуированных из сектора Газа граждан РФ разместили в Каире.

Видео: МЧС России