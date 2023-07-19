МЧС рассчитывает на 205 млрд рублей дополнительного финансирования в 2024-2026 годах

Александр Куренков призвал сенаторов поддержать дополнительное финансирование ГУ МЧС.

Руководство ГУ МЧС рассчитывает на 205 миллиардов рублей дополнительного финансирования от федерального правительства за период в 2024-2026 года. Соответствующей информацией с законодателями в верхней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля поделился глава экстренного ведомства Александр Куренков. Эксперт уточнил, что профильное министерство также прорабатывает механизмы выделения дополнительных денежных средств для закупки специального оборудования, формирование подразделений на новых территориях РФ.

Значительный рост стоимости закупаемой техники и оборудования, а также создание подразделений на новых территориях создало риски недостижения установленных показателей обеспеченности. Поэтому потребность в дополнительном финансировании МЧС... Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

Александр Куренков также отметил, что рассчитывает в этой работе на поддержку сенаторов.

МЧС сообщило о подтоплении во время весеннего половодья более 1 тыс. домов.

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