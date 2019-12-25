МЧС раскрыло реальные масштабы пожаров в Петербурге за 2025 год

Почти 70 тысяч выездов совершили спасатели.

В Смольном подвели итоги работы региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

По словам начальника регионального управления МЧС Алексея Аникина, за неполные 12 месяцев пожарно-спасательные подразделения совершили почти 70 тысяч выездов. За этот период на территории города было зарегистрировано 6,3 тысячи пожаров. Глава ведомства отметил, что в 2025 году удалось добиться снижения количества возгораний, а также уменьшить число пострадавших и погибших в результате пожаров и других происшествий.

В течение года для подразделений МЧС в Петербурге было закуплено 43 единицы современной пожарной и спасательной техники, что позволило повысить оперативность реагирования и техническую оснащенность служб.

Алексей Аникин также сообщил, что в городе продолжает эффективно работать региональная система оповещения населения, которая оценивается как одна из лучших среди субъектов Российской Федерации.

