МЧС проверяет петербургские храмы в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи спасатели проверили состояние путей эвакуации и наличие средств для тушения пожара.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что МЧС проверило петербургские храмы в преддверии Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что спасатели проверили состояние путей эвакуации в храмах и наличие средств для тушения пожара. Кроме того, МЧС дало рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.

Отмечается, что спасатели будут дежурить возле храмов во время праздничных служб.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца подозревают в осквернении церкви на Васильевском острове.

Фото:pixabay