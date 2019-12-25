Петербуржца подозревают в осквернении церкви на Васильевском острове

На стене были написаны оскорбительные слова.

Петербуржца подозревают в осквернении храма на Васильевском острове. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию ещё 29 марта полицию обратился 75-летний настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Он рассказал, что кто-то написал на стене слова, оскорбляющие чувства верующих. Уголовное дело по статья "Вандализм" было возбуждено 2 апреля.

Накануне у дома 62 по 15-й линии В.О. опергруппой Центра "Э" и полиции района по подозрению в совершения преступления был задержан 26-летний неработающий петербуржец.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В Петербурге священнослужители не будут запирать храмы на ключ во время Пасхи.

Фото: Piter.TV