МЧС признало пожарную часть Выборга самой чистой в регионе

В Ленинградской области подвели итоги конкурса Главного управления регионального МЧС на самую чистую пожарную часть Ленинградской области. Победу одержало подразделение в Выборгском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".
Ведомство оценило работу сотрудников 52-ой пожарно-спасательной части 26-ого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС в вопросах уборки и благоустройства подведомственной территории.
Начальник части был награжден памятным дипломом.
Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила социальных работников.
Фото: ВКонтакте / vyborg_news
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