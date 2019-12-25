МЧС признало пожарную часть Выборга самой чистой в регионе

Начальнику подразделения вручили грамоту.

В Ленинградской области подвели итоги конкурса Главного управления регионального МЧС на самую чистую пожарную часть Ленинградской области. Победу одержало подразделение в Выборгском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Ведомство оценило работу сотрудников 52-ой пожарно-спасательной части 26-ого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС в вопросах уборки и благоустройства подведомственной территории.

Начальник части был награжден памятным дипломом.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила социальных работников.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news