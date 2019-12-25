МЧС рекомендовал петербуржцам провести субботу дома. Погода ухудшится

МЧС предупреждает о снегопаде и усилении ветра.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу, 20 марта. Неблагоприятный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Город в первый выходной накроет метель, в которую превратится утренний умеренный снег. Ветер с юго-запада разгонится до 15 м/с, на дорогах ожидается гололедица. Спасатели порекомендовали петербуржцам отказаться от поездок по городу и провести время дома. На улице горожан призвали быть осторожными при ходьбе по скользким дорогам, а автомобилистов – соблюдать безопасный скоростной режим и быть предельно аккуратными при совершении манёвров.

Синоптик рассказал петербуржцам, когда ждать весну.

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