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МЧС рекомендовал петербуржцам провести субботу дома. Погода ухудшится
Сегодня, 15:39
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МЧС рекомендовал петербуржцам провести субботу дома. Погода ухудшится

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МЧС предупреждает о снегопаде и усилении ветра.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу, 20 марта. Неблагоприятный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Город в первый выходной накроет метель, в которую превратится утренний умеренный снег. Ветер с юго-запада разгонится до 15 м/с, на дорогах ожидается гололедица. Спасатели порекомендовали петербуржцам отказаться от поездок по городу и провести время дома. На улице горожан призвали быть осторожными при ходьбе по скользким дорогам, а автомобилистов – соблюдать безопасный скоростной режим и быть предельно аккуратными при совершении манёвров.

Синоптик рассказал петербуржцам, когда ждать весну.

Фото: pixabay

Теги: мчс, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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