МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и снегопаде в субботу

Температура воздуха ночью ожидается от +1...-1 градусов, в днем от +3...+5 градусов.

В субботу, 4 апреля, в Северной столице ожидается сильный ветер и снегопад. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По словам синоптиков, в городе ожидается температура воздуха ночью от +1...-1 градусов, в днем от +3...+5 градусов. Ветер будет дуть западный 7-12 м/с, ночью местами в прибрежных районах порывы до 15 м/с. В некоторых районах будет идти снег.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы поймали в объектив редкий вид облаков.

Видео:Piter.TV