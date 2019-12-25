МЧС предупреждает об усилении ветра во вторник

Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.

В понедельник, 29 марта, региональное управление МЧС России предупредило петербуржцев об усилении ветра завтра, 30 марта, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами ожидаются порывы южного и юго-западного ветра до 15 м/с. Спасатели напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Также следует убирать вещи с балкона, закрывать окна, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; на улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать разнообразных сооружений повышенного риска.

Ранее мы писали, что циклон "Рама" принесет в Петербург теплую, но дождливую погоду.

Фото: Piter.TV