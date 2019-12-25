МЧС: 3 февраля в Ленобласти ожидается гололедица

Также в среду целый день будет идти снег.

МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололедице и снегопаде в среду, 3 февраля. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, скользкие дороги будут беспокоить местных жителей вплоть до пятницы. Кроме того, 5 февраля местами по области ожидается до -20 градусов мороза.

В целом, прогноз на 3 февраля обещает умеренный снегопад ночью и утром, ветер с порывами до 11 м/с и температуру до -12 градусов ночью и до -7 градусов днем. Атмосферное давление будет понижаться.

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