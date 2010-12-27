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МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Ленобласти 
Сегодня, 19:35
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МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Ленобласти 

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Так, 24 августа повышается вероятность авиапроисшествий.

В субботу, 24 августа в Ленинградской области ожидаются сильные ливни и ветер до 15 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что в этот день из-за непогоды повышается вероятность ДТП, а также затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области.

МЧС советует по возможности не выходите из дома, закрывать окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. 

Температура воздуха ночью будет держаться около +11 градусов, а днем поднимется д.+20. 

Ранее мы сообщали о том, что в Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась 12-летняя петербурженка.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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