МЧС предупреждает: горожане и гости города, не выходите на лед!

Сегодня сотрудники МЧС три раза спасали людей, попавших в беду на льду.

Сегодня 24 января стало известно, что МЧС России заранее предупредило жителей Санкт-Петербурга об опасности выхода на лед. Так сегодня спасатели МЧС 3 раза выезжали на вызов.

Первый звонок поступил в 14:00 в районе Ломоносовского причала в Петродворцовом районе трое рыбаков оказались отрезаны от берега и обратились за помощью к спасателям. Буквально спустя 10 минут двоих любителей зимней рыбалки сняли с опасного ледового покрова возле парка Александрия.

Следующий вызов поступил через десять минут. Помощь потребовалась еще двоим рыбакам, которые попали в аналогичную ситуацию близ парка Александрия.

В это же время спасатели выручали мужчину, который сломал ногу на льду в районе форта Тотлебен. Пострадавшего подняли на борт судна на воздушной подушке и доставили на берег, где была оказана первая помощь.

Кроме того, МЧС напомнило об инциденте, который произошёл в воскресенье, в Петергофе мужчины провалились под лед, выжить удалось лишь одному из них.

Напомним, что ​​до 1 февраля петербуржцам нельзя выходить на лёд. Георгий Полтавченко продлил срок запрета выхода на лед водоемов. Ранее запрет гласил о последнем дне - 15 января.