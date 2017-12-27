До 1 февраля петербуржцам нельзя выходить на лёд

Изначально запрет выхода на лёд был установлен до 15 января.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко продлил срок запрета выхода на лед водоемов, расположенных в черте города, об этом 15 января сообщило главное управление МЧС России по Петербургу.

Управление информирует петербуржцев и гостей города о том, что срок запрета выхода на лед продлен до 1 февраля 2018 года.

Изначально запрет был установлен до 15 января, но петербургские спасатели обратились с просьбой о продлении срока к главе города. В первую очередь это связано с неустойчивыми показателями температуры воздуха, которые постоянно меняются с «минуса» на «плюс», в результате чего не происходит образование надежного ледового покрытия.

"Прочность льда можно определить и визуально: прозрачный лед с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, серый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами", - сообщается в письме.

Напомним, сегодя Piter.TV писал, что пьяный петербуржец в Колпине провалился под лед Ижоры.

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