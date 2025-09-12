В Ленобласти объявили штормовое предупреждение с порывами ветра

В Ленинградской области введён "желтый" уровень погодной опасности: ожидаются сильный ветер и гололедица на дорогах с 7 по 9 апреля.

В Ленинградской области с 7 апреля действует "желтый" уровень погодной опасности, а региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение. Сильный ветер местами будет достигать скорости 15–18 метров в секунду.

Предполагается, что опасные погодные условия продлятся два дня — с 7 по 9 апреля. В отдельных районах области ветер может быть особенно порывистым, что создаёт повышенный риск для движения на дорогах и пешеходов.

Кроме того, синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что 8 апреля в Петербурге также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и образование гололедицы на дорогах. В связи с этим водителей и пешеходов предупредили о необходимости соблюдать повышенные меры осторожности, избегать необязательных поездок и внимательно следить за изменениями погодных условий.

Специалисты рекомендовали жителям региона укрепить предметы, находящиеся на открытом воздухе, и подготовиться к возможным перебоям в работе транспорта и электроэнергии из-за штормового ветра.

Фото: Pxhere