МЧС предупреждает: берегите автомобили от падающих деревьев

Ожидается сильный ветер и снегопад.

В четверг, 22 марта, в Петербурге ожидается снегопад и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на синоптиков. Также в пресс-службе автомобилистам рекомендовали не парковать свои машины под деревьями.

Кроны деревьев со снегом и наледью становятся тяжелыми, увеличивается их парусность, что создает угрозу падения. В таких условиях горожанам рекомендуется не ставить автомобили под деревьями. Добавили в Смольном

К тому же завтра горожан ожидает снегопад. Сотрудники дорожных предприятий готовятся к усиленной работе. Не исключено, что за ночь выпадет до 8 см снега, на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.

Ранее стало известно, что в апреле температура воздуха будет подниматься до +16.