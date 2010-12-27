Осталось чуть-чуть: апрель будет теплым и солнечным

Воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Со следующего месяца в Санкт-Петербург все-таки придет запоздавшая весна. О радостной новости 21 марта сообщил главный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

По оценкам специалиста, уже в первой половине апреля температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. При этом в городе на Неве ожидается много солнца и минимальное количество осадков.

Стоит отменить, что столбик термометра не подлетит до 15 градусов с 1 апреля. Потепление начнется с 3-8 градусов. Во второй половине месяца снова похолодает, но уже в последний раз. После температура достигнет 16 градусов.

На сегодняшний день, в Культурной столице, как в стихах Пушкина – "мороз и солнце", правда, еще местами гололед и сугробы "свежего" снега. Чтобы убрать завалы с улиц города, дежурит спецтехника.