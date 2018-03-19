Тракторы очищают улицы Петербурга от снега

Больше 1000 дворников работает на улицах.

Утром в понедельник в Петербурге выпал снег, как и прогнозировали синоптики. Непогода заставила выйти на улицы города 1069 дворников и 611 машин.

Правительство Петербурга взяло под контроль качество уборки городских улиц от осадков. В ночь на 20 марта будет усилена уборка улиц в городе.

За минувшую неделю дорожники вывезли с улиц Петербурга 72 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимы в городе убрали более 2,35 млн кубометров.

Напомним, вчера Piter.TV сообщал о том, что рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется по прогнозам синоптиков с мокрого снега и нулевой температуры. 19 марта в городе на Неве температура варьировалась от -1 до +1 градуса.

Видео: Piter.TV