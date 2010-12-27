МЧС экстренно предупреждает Петербург о сильном ветре в субботу

Непогода может спуститься на город 14 сентября.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу экстренно предупредило петербуржцев об усилении ветра завтра, 14 сентября. Ветер будет достигать 17 м/с.

МЧС рекомендует закрыть окна, убрать вещи со дворов и балконов, избегать на улице рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Автомобили служба советует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и неукрепленных конструкций. Это убережет транспортные средства от повалившихся деревьев.

Ранее мы писали о том, что штормовой ветер повалил деревья в нескольких районах Петербурга.

Фото: pixabay