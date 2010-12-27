Штормовой ветер повалил деревья в нескольких районах Петербурга

Непогода бушует в городе на Неве с самого утра.

На смену бабьему лету в Петербурге пришла непогода. С самого утра в Северной столице бушует штормовой ветер, который повалил деревья в нескольких районах города.

Так, на стихию пожаловались жители ЖК "Граф Орлов" на Московском проспекте, 183-185. На припаркованные во дворе дома автомобили упало сразу несколько деревьев. Среди пострадавших машин есть дорогие иномарки.

Ближе к полудню стихия разыгралась в Приморском районе. На Омской улице сильный ветер уронил березу на Chevrolet Lacetti. В настоящий момент спасатели устраняют последствия разрушения.

Ранее мы рассказывали, что делать, если на автомобиль упало дерево.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Лахта Онлайн | Приморский район