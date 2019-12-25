МЧС предупреждает Ленобласть о грядущем граде и шторме

Сильный ветер может оборвать провода и спровоцировать аварии.

В четверг, 18 июня, ливни и грозы в Ленинградской области могут привести к многочисленным происшествиям. Возможны обрушения конструкций, обрыв проводов и увеличение количество аварий на дорогах и в акваториях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Несмотря на жару, порывы ветра могут достигнуть 15 м/с, как уже произошло 2 дня назад, 16 июня. В связи с этим, служба рекомендует жителям не выходить из дома во время грозы.

При обнаружении ЧС необходимо связаться со службой спасения по телефону "01", "101" или "112", "101" с мобильного телефона.

Ранее мы рассказали о том, что четверг станет самым жарким днем недели в Петербурге.

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