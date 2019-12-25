18 июня воздух в городе на Неве прогреется до плюс 31 градуса.

Четверг станет самым жарким днем недели в Петербурге. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра.

18 июня воздух в городе на Неве прогреется до плюс 31 градуса. Впрочем, это "адское пекло" скоро закончится – на Северную столицу надвигаются дожди и грозы, которые принесут с собой прохладу.

В четверг будет дуть слабый юго-восточный ветер, который не поможет никак охладиться. Однако уже к вечеру к границам Ленобласти придет грозовой фронт из Суоми. После гроз петербуржцев ждет погодное проклятие выходных дней.

В субботу, 20 июня, в Петербурге подует холодный северо-восточный порывистый ветер. В воскресенье, 21 июня, стихия стихнет. Температура воздуха в эти два дня будет совсем не высока: +20…+22 градусов.

Фото: pixabay.com