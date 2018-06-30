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МЧС предупреждает: 14 сентября ожидается усиление ветра
Сегодня, 17:48
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smirenny

МЧС предупреждает: 14 сентября ожидается усиление ветра

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Порывы ветра достигнут до 17 м/с.

В понедельник, 14 сентября, главное управление МЧС России по городу и области, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС", предупредило об усилении западного, северо-западного ветра. Его порывы достигнут до 17 м/с.

Специалисты напоминают, как действовать при ветре: избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, припаркуйте машину вдали от слабо укреплённых конструкций; закройте окна.

Ранее мы писали, что штормовой ветер повредил сети уличного освещения в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс предупреждает, предупреждение мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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