МЧС предупреждает: 14 сентября ожидается усиление ветра

Порывы ветра достигнут до 17 м/с.

В понедельник, 14 сентября, главное управление МЧС России по городу и области, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС", предупредило об усилении западного, северо-западного ветра. Его порывы достигнут до 17 м/с.

Специалисты напоминают, как действовать при ветре: избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, припаркуйте машину вдали от слабо укреплённых конструкций; закройте окна.

Ранее мы писали, что штормовой ветер повредил сети уличного освещения в Петербурге.

Фото: Piter.tv