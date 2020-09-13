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Штормовой ветер повредил сети уличного освещения в Петербурге

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Для ликвидации последствий привлечены 20 бригад.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге штормовой ветер повредил сети уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

В ведомстве отметили, что удар стихии преимущественно пришёлся на Курортный, Петроградский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский районы города. Для ликвидации последствий привлечены 20 бригад.

Горожан просят быть внимательными и осторожными на улицах города. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга ветер снёс крышу здания. На место выехали сотрудники МЧС.

Видео:Piter.TV

Теги: погода, спб гбу ленсвет, шторм спб, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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