Штормовой ветер повредил сети уличного освещения в Петербурге

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге штормовой ветер повредил сети уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
В ведомстве отметили, что удар стихии преимущественно пришёлся на Курортный, Петроградский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский районы города. Для ликвидации последствий привлечены 20 бригад.
Горожан просят быть внимательными и осторожными на улицах города.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга ветер снёс крышу здания. На место выехали сотрудники МЧС.
Видео:Piter.TV
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