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МЧС предупредило петербуржцев о возможности сильного ветра 14 января
Сегодня, 6:27
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lesjasap

МЧС предупредило петербуржцев о возможности сильного ветра 14 января

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Порывы достигнут 11 метров в секунду.

В МЧС Петербурга предупредили петербуржцев о возможности сильных порывов ветра днем 14 января. Скорость может достигать 11 метров в секунду. Об этом сообщили сотрудники Главного управления ведомства. 

Также эксперты добавили, что во вторник ждать осадков не стоит. Средняя температура воздуха составит плюс три градуса по Цельсию. На дорогах начнется гололедица. В Ленинградской области показатели термометров опустятся до отметки до минус четырех градусов. Это усугубится сильным ветром от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ветер, мчс, погода, прогноз погоды, синоптики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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