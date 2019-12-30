МЧС предупредило петербуржцев о возможности сильного ветра 14 января

Порывы достигнут 11 метров в секунду.

В МЧС Петербурга предупредили петербуржцев о возможности сильных порывов ветра днем 14 января. Скорость может достигать 11 метров в секунду. Об этом сообщили сотрудники Главного управления ведомства.

Также эксперты добавили, что во вторник ждать осадков не стоит. Средняя температура воздуха составит плюс три градуса по Цельсию. На дорогах начнется гололедица. В Ленинградской области показатели термометров опустятся до отметки до минус четырех градусов. Это усугубится сильным ветром от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы.

Фото: Piter.tv

