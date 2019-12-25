МЧС предупредило петербуржцев о тумане 19 декабря

Видимость составит 500 метров.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили горожан об утреннем тумане в субботу, 19 декабря. Как сообщили в пресс-службе ведомства, видимость тумана составит 500 метров.

Петербуржцам порекомендовали воздержаться от поездок в тумане или же снизить скорость движения по затуманенной дороге и отказаться от сложных маневров.. Остановившимся в пелене машинам необходимо включать аварийные сигналы, а пешеходам – прикреплять на свою одежду светоотражающие элементы.

Вместе с этим в городе будет непривычно тепло и снежно.

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