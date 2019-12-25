В субботу циклон принесет в Петербург аномальное тепло и мокрый снег

Температура воздуха составит до +3 градусов.

В субботу, 19 декабря, Петербург окажется окутан теплыми и влажными воздушными массами североатлантического циклона, приближающегося к Скандинавии. Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе установится облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем. Температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму и составит от +1 до +3 градусов по городу и от -2 до +3 градусов по области. Несильный, до 7 м/с, ветер подует с юго-запада, атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст.

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Фото: pixabay