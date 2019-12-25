Дед Мороз на автобусе отвезет петербуржцев в Новый год

Дед Мороза за рулем можно увидеть с 21 по 23 декабря и с 26 по 29 декабря.

В третий раз в Петербурге 21 декабря стартует акция "Везет в Новый год" "Пассажиравтотранса". За рулем автобуса № 24, который следует от Хасанской улицы до метро "Василеостровская", можно будет увидеть Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Дед Мороза за рулем можно увидеть с 21 по 23 декабря и с 26 по 29 декабря. На окне автобуса будет примечательная открытка с добрыми пожеланиями. Петербуржцам предлагают сделать фото праздничного автобуса и разместить его на странице "ВКонтакте". Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с денежным ресурсом в 2021 рубль. Итоги конкурса подведут 13 января.

При этом пассажиров настоятельно просят не отвлекать Деда Мороза и соблюдать ПДД.

Фото: Пассажиравтотранс