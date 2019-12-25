В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре в субботу

При шторме следует избегать деревьев и шатких конструкций.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили горожан об усилении ветра в субботу, 14 августа.

Порывы юго-западного и южного ветра достигнут 15 м/c. При сильном ветре гражданам рекомендуют убрать все хозяйственные вещи с балкона, убрать сухие деревья и закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев, обходить рекламные щиты и иные шаткие строения.

Температура воздуха составит +19...+21 градус. Местами пройдут дожди.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга