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В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре в субботу
Сегодня, 9:52
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В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре в субботу

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При шторме следует избегать деревьев и шатких конструкций.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили горожан об усилении ветра в субботу, 14 августа. 

Порывы юго-западного и южного ветра достигнут 15 м/c. При сильном ветре гражданам рекомендуют убрать все хозяйственные вещи с балкона, убрать сухие деревья и закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев, обходить рекламные щиты и иные шаткие строения.

Температура воздуха составит +19...+21 градус. Местами пройдут дожди.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: мчс, погода, сильный ветер
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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