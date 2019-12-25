МЧС предупредило петербуржцев о метели и гололедице в воскресенье

Ветреная и снежная погода захватила оба выходных.

Непогода, обещанная Петербургу в субботу, может захватить и второй выходной на неделе. Как предупредили в городском МЧС, прогноз на воскресенье, 21 марта, не самый приятный.

Город ждет метель, дождь и обильный мокрый снег, а также порывы ветра до 15 м/с. Обстановку на дорогах, атакованную гололедицей, назвали сложной. Спасатели по-прежнему рекомендуют петербуржцам побыть в воскресенье дома, не выходить в метель. А тем, кого не удержали под теплым одеялом дела, стоит быть осторожными при ходьбе, чтобы не поскользнуться и не упасть. Автомобилистов также попросили быть аккуратными на дорогах: отказаться от опасных маневров, строго соблюдать дистанцию с попутчиками и сбавить скорость.

Петербуржцам рассказали, каких птиц можно встретить в городе весной.

Фото: pixabay