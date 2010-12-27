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МЧС предупредило о гололедице на дорогах Петербурга
Сегодня, 7:17
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lesjasap

МЧС предупредило о гололедице на дорогах Петербурга

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Увеличивается риск возникновения опасных ситуаций на дорогах.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей города о гололеде. В Ведомстве просят автомобилистов и пешеходов быть аккуратнее на дорогах и тротуарах. Известно, что 7 ноября наледь на проезжей части сохранится. Особенно внимательным следует быть в первой половине дня.

Также днем синоптики обещают небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет незначительно колебаться. В среднем она даст плюс три градуса по Цельсию. Изменения будут доходить от плюс двух до плюс четырех градусов. Ночью показатели термометров опустятся до отметки в минус три градуса. 

В пригородных зонах и Ленобласти температура может опуститься до минус шести градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Россети Ленэнерго" перешли на особый режим работы.

Фото: Piter.tv

Теги: гололёд, гу мчс, погода
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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