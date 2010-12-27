В МЧС предупредили петербуржцев о лжепожарниках

Злоумышленники предлагают петербуржцам установить датчики задымления, притворяясь пожарной инспекцией.

3 апреля в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили граждан о новом виде мошенничества, который появился после недавней трагедии в Кемерово. Когда по всей стране начались проверки пожарной безопасности, нечистые на руку люди примерили на себя форму сотрудников государственного пожарного надзора.

Как сообщают в ведомстве, злоумышленники предлагают обследовать помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а позже и коммерческие услуги. Действуют они, якобы, в рамках программы по установке автономных дымовых пожарных извещателей.

Установка проводится бесплатно в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально-незащищенных групп населения, предоставляемых администрациями районов. Такие действия злоумышленников носят преступный характер и направлены на обман и вымогательство Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Также отмечается, что государственный пожарный надзор не проверяет соблюдения правила пожарной безопасности в жилых помещениях в многоквартирных домах. Настоящие сотрудники должны быть в форменной одежде и с удостоверениями. Если к вам придут подозрительные люди с целью оказания платных услуг, рекомендуется вызвать полицию.

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