"Мостотрест" попросил молодоженов не портить внешний вид мостов символами любви

Все замки будут демонтированы.

3 апреля "Мостротрест" обратился к молодоженам с просьбой, перестать увешивать замками Пантелеймоновский, Мало-Конюшенный и Театральный мосты. В учреждении напомнили, что в конце прошлого года мосты сдали после реконструкции.

Отмечается, что работы на переправах велись почти 6 месяцев. Были восстановлены утраченные элементы декора и нанесена позолота. Однако петербуржцев не остановила табличка "Вешать замки запрещено".

В "Мостотресте" констатировали, что за 3,5 месяца на мостах снова появились знаки любви и семейного благополучия. В учреждении добавили, что с уважением относятся к традициям, но попросили молодоженов не портить внешний вид символов города. Все замки будут демонтированы также из-за того, что существуют ограничения по несущей способности тротуарной части мостов.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что к 2023 году до Петергофа будет ходить скоростной трамвай за 10 млрд рублей.