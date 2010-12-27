К 2023 году до Петергофа будет ходить скоростной трамвай за 10 млрд рублей

Смольный проводит конкурс на строительство первого скоростного трамвая до Петергофа.

Комитет по инвестициям объявил о запуске конкурса на строительство скоростного трамвая до Петергофа. Согласно расчетному плану, стоимость проекта составляет 10,6 миллиардов рублей. На эти средства планируется проложить 20 километров рельс. Первый транспорт по путям начнет ходить к 2023 году. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства Смольного. В настоящий момент администрация Петербурга выбирает инвесторов, которые поддержат проект.

Изначально подрядчик должен будет создать 6 километров трамвайных путей. маршрут пройдет по улицам Маршала Казакова, Маршала Захарова, Балтийскому бульвару, проспекту Героев и выйдет к Петергофскому шоссе. На втором этаже ожидается строительство оставшихся 14-ти километров дороги.

Новый способ проезда до Петергофа должен упростить дорогу до достопримечательности для туристов. Сейчас самым удобным способом передвижения является электричка, идущая от Балтийского вокзала. Также в Петергоф можно попасть на маршрутке от станции метро "Автово"

