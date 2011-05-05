МЧС предупреждает петербуржцев и жителей области о гололеде в понедельник

Утром 25 октября петербуржцев и жителей Ленобласти ждет гололедица на дорогах. Об этом сообщили региональные управления МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Поскольку температура ночью опустилась до -2 градусов в городе, до -7 градусов в области, дороги подморозятся. Спасатели убедительно просят горожан и жителей области быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам пора менять колеса на "зимние". Днем температура поднимется до +8 градусов.
Также день обещает быть облачным, дождливым и ветреным.
Piter.tv писал о погоде в понедельник ранее.
Фото: Piter.tv
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