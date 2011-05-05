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МЧС предупреждает петербуржцев и жителей области о гололеде в понедельник
Сегодня, 9:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

МЧС предупреждает петербуржцев и жителей области о гололеде в понедельник

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Днем потеплеет, однако утром автомобилистам и пешеходам нужно проявить особенную осторожность.

Утром 25 октября петербуржцев и жителей Ленобласти ждет гололедица на дорогах. Об этом сообщили региональные управления МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Поскольку температура ночью опустилась до -2 градусов в городе, до -7 градусов в области, дороги подморозятся. Спасатели убедительно просят горожан и жителей области быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам пора менять колеса на "зимние".  Днем температура поднимется до +8 градусов. 

Также день обещает быть облачным, дождливым и ветреным. 

Piter.tv писал о погоде в понедельник ранее. 

Фото: Piter.tv

Теги: гололёд, мчс, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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