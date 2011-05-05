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Теплый фронт принесет дожди в Петербург 25 октября
Сегодня, 8:19
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Теплый фронт принесет дожди в Петербург 25 октября

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Температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов.

В понедельник, 25 октября, метеорологические условия в Петербурге будут определяться теплым атмосферным фронтом. Небо над городом закроет плотной пеленой облаков, пройдут дожди, но станет теплее. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе поднимется до +7…+9 градусов. В Ленобласти ожидается +5…+10. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в акватории Ладожского озера из рыболовных сетей спасли пять турпанов.

Фото: Instagram / katenok_chk

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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