МЧС показало видео эвакуации пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Из 23 пострадавших медики госпитализировали 15.

Российский специальный борт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими, пострадавшими вчера на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Такие сведения предоставили сотрудники пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что в самолете находится медицинский персонал отряда "Центроспас" МЧС, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" от министерства здравоохранения, а также представители Центра экстренной психологической помощи МЧС России и родственники пациентов. В местном правительстве уточнили, что пострадавшие будут находиться на лечении в ожоговом центре Краевой клинической больницы.

Комиссией врачей, прибывших из Москвы, был проведен тщательный осмотр всех пострадавших, после которого на консилиуме было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения города Красноярска. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что 6 марта в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива. Этот инцидент привел к возгоранию на территории в 50 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 23 человека, из которых 15 пациентов пришлось госпитализировать. ГУ МЧС направили в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. С четверга запущен первый котел аварийной ТЭЦ, будут эксплуатироваться еще два, когда у ним подъедет оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов страны.

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП.

Фото и видео: ГУ МЧС России