На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП

Есть информация о госпитализации 18 человек.

На территории Шагонарской теплоэлектростанции, расположенной в Туве, произошло ЧП. В настоящее время глава республики Владислав Ховалыг в собственном Telegram-канале написал о том, что в результате инцидента есть пострадавшие. Предположительно, речь идет о десяти сотрудниках. Пациенты были госпитализированы. Обстоятельства выясняются, работают оперативные ведомства. Дополнительно чиновник подчеркнул, что властями региона создается оперативный штаб, в который войдут местные руководители МЧС, МВД, Росгвардии, регионального Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Позже Ховалыг уточнил сведения о числе пострадааших. Он отметил, что после ЧП на ТЭЦ госпитализированы 18 человек, шестеро из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести, у оставшихся троих граждан наблюдается состояние ближе к удовлетворительному. Спасатели ведут поиски троих человек

В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что возгорание локализовано на площади в 50 квадратных метров. Из помещения удалось эвакуировать 21 человека. Огонь распространился по зданию котельной. На месте трудились представители 17 пожарно-спасательной части в количестве 7 человек личного состава и 4 единицы техники. В следственном комитете заявили журналистам о возбуждении уголовного дела после аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре.

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Фото и видео: ГУ МЧС России