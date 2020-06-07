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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

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На ликвидации последствий ЧС задействована группировка порядка 500 человек и 200 единиц техники.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Известно, что на месте разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске задействована группировка порядка 500 человек и 200 единиц техники.

В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС

Александр Чуприян, первый заместитель главы МЧС России.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление, что произошел разлив. Также в Америке предложили помощь России в устранении ЧС.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае из-за паводков рухнуло два автомобильных моста.

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Теги: мчс, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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