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МЧС: ночью в Петербурге температура опустится ниже нуля
Сегодня, 15:52
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МЧС: ночью в Петербурге температура опустится ниже нуля

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Однако, днем город прогреется до 5 градусов.

В ночь на субботу, 5 октября, в Петербурге температура опустится ниже нуля. Сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Синптики отметили, что в Северной столице днем будет идти мокрый снег с дождем, погода облачная с прояснениями. Город прогреется до 5 градусов. Ветер северный до 4-9 м/с. 

Атмосферное давление немного повысится. 

В МЧС отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Петербурге сохраняется вероятность ДТП. Водителей просят быть внимательнее.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти выпал снег.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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