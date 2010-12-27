Петербуржцы: в Ленобласти выпал снег

В пятницу, 4 октября, в Ленобласти выпал снег. Петербуржцы делятся фотографиями "преновогоднего настроения" в соцсетях.
Зима пришла в Приозерский район и во Всеволожск.
Это дурдом я не готова к снегопаду! Машина даже еще на летней
возмущаются местные жители
Напомним, что сегодня в Северной столице ожидаются дожди и мокрый снег. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем город прогреется до 5 градусов. Ветер будет дуть западный до 12 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга встал в пробки из-за Synergy Global Forum.
Фото:признавашки спб/вк
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