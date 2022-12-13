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МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области

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На место также прибыла наземная группировка спасателей и сотрудники инспекции по маломерным судам.

МЧС России направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта. В ЦУКС ГУМЧС по региону поступило сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками. На место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска.

Отмечается, что на льдине находится порядка 50 человек и несколько снегоходов. На место также прибыла наземная группировка спасателей и сотрудники инспекции по маломерным судам.

Ранее мы сообщали, что МЧС проводит операцию по спасению 18 человек с оторвавшейся льдины на юге Сахалина.

Видео: МЧС России

Теги: вертолёт, ми-8, мчс россии, рыбаки, сахалинская область, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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