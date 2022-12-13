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МЧС проводит операцию по спасению 18 человек с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

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На место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги с Южно-Сахалинска.

МЧС России проводит операцию по спасению 18 человек с оторвавшейся льдины на юге Сахалина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел утром 5 марта в Долинском районе. В ЦУКС ГУ МЧС по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда с рыбаками. По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек". На место происшествия выехали местные спасатели, а также их коллеги с Южно-Сахалинска, медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.

Ранее мы сообщали, что на Финском заливе с отколовшейся льдины спасли 10 рыбаков.

Видео: Telegram / Mash

Теги: льдина, мчс россии, рыбаки, сахалин, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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