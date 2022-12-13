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На Финском заливе с отколовшейся льдины спасли 10 рыбаков

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Любителей рыбалки доставили на берег в два захода.

В Ленинградской области с отколовшейся льдины спасли десятерых рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В акватории Финского залива откололась льдина, пока спасатели следовали на место происшествия, рыбаков уже спасли местные жители. Возвращаясь на базу, спасатели решили проверить традиционные места массового выхода людей на лёд.

В итоге они обнаружили дрейфующую льдину с десятью рыбаками на ней. Любителей рыбалки доставили на берег в два захода.

Видео: МЧС России

Теги: рыбаки, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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