На Финском заливе с отколовшейся льдины спасли 10 рыбаков

Любителей рыбалки доставили на берег в два захода.

В Ленинградской области с отколовшейся льдины спасли десятерых рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В акватории Финского залива откололась льдина, пока спасатели следовали на место происшествия, рыбаков уже спасли местные жители. Возвращаясь на базу, спасатели решили проверить традиционные места массового выхода людей на лёд.

В итоге они обнаружили дрейфующую льдину с десятью рыбаками на ней. Любителей рыбалки доставили на берег в два захода.

Видео: МЧС России